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Политика

Кабмин разрешил украинцам завозить беспилотники без гарантийных писем

Максим Карпенко

Кабмин разрешил украинцам завозить беспилотники без гарантийных писем

Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотников от доноров без гарантийных писем. Соответствующее решение правительство приняло 3 января.

Оно будет продолжаться до окончания действия военного положения. Об этом сообщил представителя Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Смена позволит пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар.

В то же время отныне ввоз можно осуществить без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем.

Напомним, правительство также изменило порядок проведения военного учета в Украине.

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Политика