Кабмин разрешил украинцам завозить беспилотники без гарантийных писем
Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотников от доноров без гарантийных писем. Соответствующее решение правительство приняло 3 января.
Оно будет продолжаться до окончания действия военного положения. Об этом сообщил представителя Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Смена позволит пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар.
В то же время отныне ввоз можно осуществить без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем.
Напомним, правительство также изменило порядок проведения военного учета в Украине.
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