Как 18-летним призывникам попасть в ряды ВСУ

Украина переживает период всеобщей мобилизации, и каждый мужчина может получить повестку, независимо от возраста. Возраст для военной службы определяется от 18 до 60 лет. До достижения 18 лет мужчина считается допризывником, и в этом возрасте ему следует зарегистрироваться в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). По достижении 60 лет его могут снять с военного учета по возрасту.

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Адвокат Антон Маринич объяснил, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет считаются призывниками для срочной службы. В настоящее время из-за полномасштабного вторжения призыв в армию не реализуется. Если призывнику исполнилось 27 лет, и он не проходил срочную службу, он все еще считается военнообязанным и может быть мобилизован.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную подготовку или не имеющие военной кафедры, могут вступить в Вооруженные Силы Украины на контрактной основе. Процесс добровольный, но кандидат должен отвечать определенным требованиям и успешно пройти психологический отбор.

Основные критерии включают достижение 18 лет, наличие минимального базового среднего образования, пригодность по состоянию здоровья и достижение предельного возраста 60 лет.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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