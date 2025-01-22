Как будут начислять субсидии на коммуналку в 2025 году: ключевые изменения

С января 2025 г. в Украине вводятся новые правила предоставления субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Государственная помощь будет предоставляться только тем семьям, чей совокупный доход не позволяет самостоятельно возмещать расходы на коммунальные услуги.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Согласно предварительным условиям, льготы и субсидии сохранялись для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность из-за войны.

Как пояснили в ведомстве, изменится подход к определению имеющих право на государственную помощь. Ранее некоторые льготные категории могли получать субсидии без учета семейного дохода, но с 1 января будет применяться единый критерий, основанный на среднемесячном доходе семьи.

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Такой подход позволит властям в условиях полномасштабной войны и необходимости экономить бюджетные ресурсы, оказывать поддержку только тем гражданам, которые без нее не смогут обойтись.

"Если семья обратится за льготами после 1 января 2025 года, ее право на получение пособия будет определено на основе совокупного дохода с этой даты. Однако для семей, получавших льготы до 31 декабря 2024 года, изменения по начислению будут применяться после завершения отопительного сезона 2024/2025", – сообщили в Министерстве социальной политики.

Эти изменения не коснутся:

участников боевых действий;

граждан, получивших инвалидность во время войны.

17 января Кабинет Министров поддержал проект Закона, предлагающего стимулировать граждан, получающих монетизированные льготы, используя эти средства исключительно на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день большинство людей, получая средства от государства для оплаты коммунальных услуг, тратит их на другие нужды.

"Это привело к росту долгов перед предприятиями критической инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что в Украине произошли изменения относительно порядка начисления субсидий.

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