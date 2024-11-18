Как демобилизоваться из армии после плена: порядок действий
Военнослужащие ВСУ, пережившие российский плен, имеют законное право на увольнение с военной службы. Рассмотрим подробный алгоритм действий и необходимые документы для реализации этого права. Об этом пишет "Новости.live".
Необходимые документы
Нужно подготовить нотариально заверенные копии:
- паспорта гражданина Украины
- идентификационного кода
- документов о пребывании в плену, а именно:
- официальной справки о пребывании в плену ИЛИ
- документа с регистрационными данными, подтверждающий факт пребывания в местах несвободы (официальное сообщение, списки лиц и т.п.)
Получение справки о пребывании в плену
Кто может подать заявление:
- сам военнослужащий
- член семьи
- ГП "Украинский национальный центр развития мира"
Куда обращаться:
– Министерство обороны Украины
- Центральный орган исполнительной власти, руководящий соответствующим военным формированием
- командир подразделения ВСУ
- другие уполномоченные органы в составе сил безопасности и обороны Украины
В заявлении необходимо указать:
- военное звание
- фамилия, имя, отчество
- Контактные данные (адрес, email, телефон)
- подразделение на момент попадания в плен
- срок пребывания в плену
Срок выдачи справки: 30 календарных дней с момента подачи заявления.
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Процедура увольнения
Подготовительный этап:
- составление рапорта по установленному образцу
- добавление нотариально заверенных копий документов
- представление рапорта непосредственному командиру
Рассмотрение командованием:
- Проведение беседы по увольнению
- составление листа бесед
- При необходимости – подготовка расчета выслуги лет
- передача рапорта по командной вертикали
Медицинское обследование:
- прохождение военно-врачебной комиссии
Финальный этап:
- издание приказа об увольнении (уровень командования зависит от звания военнослужащего)
- проведение расчета
- исключение из личного состава части
После увольнения:
- Постановка на военный учет в ТЦК по месту жительства в течение 5 дней
Важные замечания
– Командир обязан рассмотреть рапорт в течение 14 дней
- Резолюция должна содержать четкое "СОГЛАСНО" или "НЕ СОГЛАСОВАНО" с обоснованием
- принимаются только нотариально заверенные копии документов
- При необходимости могут потребовать оригиналы документов для проверки
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