Как демобилизоваться из армии после плена: порядок действий

Военнослужащие ВСУ, пережившие российский плен, имеют законное право на увольнение с военной службы. Рассмотрим подробный алгоритм действий и необходимые документы для реализации этого права. Об этом пишет "Новости.live".

Необходимые документы

Нужно подготовить нотариально заверенные копии:

- паспорта гражданина Украины

- идентификационного кода

- документов о пребывании в плену, а именно:

- официальной справки о пребывании в плену ИЛИ

- документа с регистрационными данными, подтверждающий факт пребывания в местах несвободы (официальное сообщение, списки лиц и т.п.)

Получение справки о пребывании в плену

Кто может подать заявление:

- сам военнослужащий

- член семьи

- ГП "Украинский национальный центр развития мира"

Куда обращаться:

– Министерство обороны Украины

- Центральный орган исполнительной власти, руководящий соответствующим военным формированием

- командир подразделения ВСУ

- другие уполномоченные органы в составе сил безопасности и обороны Украины

В заявлении необходимо указать:

- военное звание

- фамилия, имя, отчество

- Контактные данные (адрес, email, телефон)

- подразделение на момент попадания в плен

- срок пребывания в плену

Срок выдачи справки: 30 календарных дней с момента подачи заявления.

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Процедура увольнения

Подготовительный этап:

- составление рапорта по установленному образцу

- добавление нотариально заверенных копий документов

- представление рапорта непосредственному командиру

Рассмотрение командованием:

- Проведение беседы по увольнению

- составление листа бесед

- При необходимости – подготовка расчета выслуги лет

- передача рапорта по командной вертикали

Медицинское обследование:

- прохождение военно-врачебной комиссии

Финальный этап:

- издание приказа об увольнении (уровень командования зависит от звания военнослужащего)

- проведение расчета

- исключение из личного состава части

После увольнения:

- Постановка на военный учет в ТЦК по месту жительства в течение 5 дней

Важные замечания

– Командир обязан рассмотреть рапорт в течение 14 дней

- Резолюция должна содержать четкое "СОГЛАСНО" или "НЕ СОГЛАСОВАНО" с обоснованием

- принимаются только нотариально заверенные копии документов

- При необходимости могут потребовать оригиналы документов для проверки

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