Як демобілізуватись з армії після полону: порядок дій

Військовослужбовці ЗСУ, які пережили російський полон, мають законне право на звільнення з військової служби. Розглянемо детальний алгоритм дій та необхідні документи для реалізації цього права. Про це пише Новини.live.

Необхідні документи

Потрібно підготувати нотаріально засвідчені копії:

- Паспорта громадянина України

- Ідентифікаційного коду

- Документів про перебування в полоні, а саме:

- Офіційної довідки про перебування в полоні АБО

- Документа з реєстраційними даними, що підтверджує факт перебування в місцях несвободи (офіційне повідомлення, списки осіб тощо)

Отримання довідки про перебування в полоні

Хто може подати заяву:

- Сам військовослужбовець

- Член родини

- ДП "Український національний центр розбудови миру"

Куди звертатися:

- Міністерство оборони України

- Центральний орган виконавчої влади, що керує відповідним військовим формуванням

- Командир підрозділу ЗСУ

- Інші уповноважені органи у складі сил безпеки і оборони України

У заяві необхідно вказати:

- Військове звання

- Прізвище, ім'я, по батькові

- Контактні дані (адреса, email, телефон)

- Підрозділ на момент потрапляння в полон

- Термін перебування в полоні

Термін видачі довідки: 30 календарних днів з моменту подання заяви.

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Процедура звільнення

Підготовчий етап:

- Складання рапорту за встановленим зразком

- Додавання нотаріально завірених копій документів

- Подання рапорту безпосередньому командиру

Розгляд командуванням:

- Проведення бесіди щодо звільнення

- Складання аркуша бесід

- За потреби - підготовка розрахунку вислуги років

- Передача рапорту по командній вертикалі

Медичне обстеження:

- Проходження військово-лікарської комісії

Фінальний етап:

- Видання наказу про звільнення (рівень командування залежить від звання військовослужбовця)

- Проведення розрахунку

- Виключення з особового складу частини

Після звільнення:

- Постановка на військовий облік у ТЦК за місцем проживання протягом 5 днів

Важливі зауваження

- Командир зобов'язаний розглянути рапорт протягом 14 днів

- Резолюція має містити чітке "ПОГОДЖЕНО" або "НЕ ПОГОДЖЕНО" з обґрунтуванням

- Приймаються лише нотаріально засвідчені копії документів

- За потреби можуть вимагати оригінали документів для перевірки

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