Как грелка может спасти от жары: летний лайфхак

Во время летнего зноя, когда нет кондиционера, может быть достаточно сложно уснуть. Липкое постельное белье, прилипающее к телу, также не способствует комфортному сну. Но вы можете обеспечить себе прохладу без необходимости приобретения специальной техники.

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Эффективным способом для преодоления жары является обычная грелка (если ее нет, можно использовать пластиковую бутылку). Приблизительно за час до сна наполните грелку холодной водой и поместите ее в постели. Этого времени достаточно, чтобы постель надлежащим образом охладилась. Прохлада будет способствовать быстрому засыпанию.

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Рекомендуется не оставлять грелку в течение всей ночи в постели. Она не имеет особой пользы в этом случае, но может создать дискомфорт.

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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