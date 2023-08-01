Как избавиться от пятен от жира, отпечатков пальцев и других загрязнений на обоях: простой лайфхак

Если ваши обои начали появляться пятна, а ремонт пока не входит в ваши планы, не стоит расстраиваться, ведь есть простой и доступный способ избавиться от этих загрязнений с помощью одного ингредиента – пищевой соды.

Издание House Digest рассказало об этом эффективном методе. Для приготовления очистной пасты требуются следующие ингредиенты: пищевая сода и вода.

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Вам понадобится столовая ложка соды и одна чайная ложка воды. Смешайте их в емкости, а затем нанесите получившуюся смесь на чистую губку или ткань. Осторожно протрите этой смесью загрязненный участок обоев. Оставьте средство на пять-десять минут, чтобы у него было время действовать. После этого осторожно удалите пасту чистой тканью или губкой.

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Если нужно разбавить смесь, вы можете приготовить моющий раствор, смешав две столовые ложки пищевой соды с пятью литрами воды. Опустите чистую ткань в этот раствор и осторожно протрите загрязнение на обоях. Обратите внимание, чтобы не смочить ткань слишком сильно, поскольку это может повредить поверхность обоев.

Если грязь на обоях достаточно устойчива, повторите процедуру несколько раз, однако не трите обои слишком сильно. И перед тем как использовать этот метод, проверьте его эффективность на незаметном участке обоев.

Особенно осторожно относитесь к бумажным, флизелиновым и виниловым обоям, поскольку они могут быть чувствительны к воде и средствам чистки. Помните, что некоторые виды обоев, например виниловые с объемными рисунками, могут быть особенно чувствительны к трению и моющим средствам.

Напомним, мы уже писали, как дешево и качественно поклеить обои.

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