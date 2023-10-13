Как избавиться от сизого налета на лобовом стекле авто: используйте картофель и лимон

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, как седой налет на внутренней части лобового стекла автомобиля.

Этот налет может появляться от курения в салоне автомобиля или это могут быть продукты автомобильных выхлопов с остатками масла, копоти, бензина. От них не спасает даже угольный фильтр, поскольку уже через две недели эксплуатации он может пропускать примерно 4% гари.

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Если вам нужно избавиться от жирного налета на стекле внутри автомобиля, может помочь средство "Антифог", которое можно найти в любом автомагазине.

Автомобилисты советуют использовать димексид (аптечное средство) и нашатырный спирт.

Необходимо развести его в дистиллированной воде в пропорции 1 к 4 (одна часть димексида, 4 – вода). В смесь добавьте 20 мл нашатырного спирта. Перед использованием средства наденьте медицинскую маску и защитные перчатки.

Откройте все дверцы в авто, накройте панель приборов полотенцем, чтобы средство не попало на нее. Смочите тряпку из микрофибры образовавшимся раствором и тщательно протрите лобовое стекло изнутри. При необходимости протрите также стекло на дверце авто и заднее стекло.

Если в такой раствор добавить немного глицерина и протирать стекло в машине каждые две недели, они перестанут потеть.

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Такой раствор можно использовать и для наружной стороны автомобильного стекла. Тогда на нем будет меньше оседать грязи.

Специалисты советуют также использовать для чистки "лобовухи" лимон и сырой картофель. Лимонная кислота позволяет легко расцепить жирный налет. После протирания лимоном стекло нужно хорошо протереть.

Лайфхак с сырым картофелем следующий – промойте картофелину и просушите, разрежьте ее пополам и натрите стороной среза стекло и зеркала в автомобиле. Пока они будут влажными от картофельного сока, микрофиброй протрите насухо.

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