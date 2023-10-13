Як позбутися сизого нальоту на лобовому склі авто: використайте картоплю та лимон

Водії зачасту стикаються з такою проблемою, як сивий наліт на внутрішній частині лобового скла автомобіля.

Цей наліт може з'являтися від куріння в салоні автомобіля, або це можуть бути продукти автомобільних вихлопів із залишками олії, кіптяви, бензину. Від них не рятує навіть вугільний фільтр, оскільки вже через два тижні експлуатації він може пропускати приблизно 4% гару.

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Якщо вам потрібно позбутися жирного нальоту на склі всередині автомобіля, може допомогти засіб "Антифог", який можна знайти у будь-якому автомагазині.

Автомобілісти радять використати димексид (аптечний засіб) та нашатирний спирт.

Потрібно розвести його у дистильованій воді в пропорції 1 до 4 (одна частина димексиду, 4 – вода). У суміш додайте 20 мл нашатирного спирту. Перед тим як використовувати засіб, надягніть медичну маску та захисні рукавички.

Відкрийте всі дверцята в авто, накрийте панель приборів рушником, аби засіб не потрапив на неї. Змочіть ганчірку з мікрофібри утвореним розчином та ретельно протріть лобове скло зсередини. За необхідності протріть також скло на дверцятах авто та заднє скло.

Якщо у такий розчин додати трохи гліцерину та протирати скло в машині кожні два тижні, то вони перестануть пітніти.

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Такий розчин можна використати й для зовнішнього боку автомобільного скла. Тоді на ньому буде менше осідати бруду.

Фахівці радять також використовувати для чищення "лобовухи" лимон та сиру картоплю. Лимонна кислота дозволяє легко розчепити жирний наліт. Після протирання лимоном скло потрібно гарно протерти.

Лайфхак з сирою картоплею наступний – помийте картоплину та просушіть, розріжте її навпіл та натріть стороною зрізу скло й дзеркала в автомобілі. Поки вони будуть вологими від картопляного соку, мікрофіброю протріть їх насухо.

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