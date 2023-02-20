Как избавиться от жирных пятен на кухонных полотенцах: неожиданный лайфхак

Кухонные полотенца на кухне постоянно сильно загрязняются. Но есть лайфхак, который поможет избавиться от масляных пятен. Этот способ с первого взгляда очень странный и кажется бессмысленным, однако опытные хозяйки утверждают, что он действительно работает и может удивить результатом.

Избавиться от жирных пятен на кухонных полотенцах без кипячения поможет обычное подсолнечное масло. В ней нужно замочить кухонные полотенца, на которых есть стойкие масляные следы.

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На 5 л кипятка возьмите 1 стакан масла и замочите полотенца в растворе на 10-12 часов. После этого следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Жирные и липкие пятна должны исчезнуть, а также полотенца можно дополнительно постирать с порошком или мылом.

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Также в сети советуют еще один способ: смочить загрязненный участок полотенца водой, а затем натереть его хозяйственным мылом. Полотенце нужно положить в целлофановый пакет и отправить на 2-3 минуты в микроволновку. После чего осторожно достать полотенца и промыть их.

Но помните, что не все целлофановые пакеты можно класть в микроволновку – они должны иметь специальную маркировку, которая позволяет их применять в микроволновках. Также не используйте полиэтиленовые пакеты – они разные по составу. Следите, чтобы на полотенцах не было металлических элементов.

Напомним, ранее мы писали о том, как вывести масляные пятна из джинсов. В этом помогут два дешевых средства.

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