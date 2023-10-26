Как изменится процедура мобилизации с 1 ноября

Начиная с 24 февраля 2022 года Украина находится в состоянии военного конфликта, который был продлен до 15 ноября этого года. В соответствии с этим и продолжается всеобщая мобилизация.

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Военнообязанными числятся все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Они могут быть мобилизованы в Вооруженные силы после получения повестки и после соответствующей проверки их состояния здоровья, сообщает 24 Канал. Сейчас женщины, имеющие медицинские специальности, могут быть зарегистрированы для военной службы.

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Изменения, вступающие в силу с 1 ноября, включают в себя обязательный учет лиц:

Сменяют место жительства. Переезжают в другие города, регионы или зарубежные страны.

Эта процедура направлена на личную регистрацию для призыва на военную службу и должна быть выполнена в течение 7 дней.

С 1 ноября могут быть мобилизованы следующие категории военнообязанных:

Лица от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт, находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы, а также лица с инвалидностью, которых ВЛК признает пригодными или ограниченно пригодными по их собственной воле. Лица от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными. Женщины, находящиеся на военном учете. Лица, которые были исключены из списка военнообязанных и изъяты из военного учета, если ВЛК считает их пригодными и они не совершили тяжких или особо тяжких преступлений.

Следует отметить, что правила могут изменяться в случае продления срока военного положения и продления общей мобилизации после 15 ноября.

В Украине действуют пять категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку от призыва, включая медицинские причины, профессиональную деятельность, бронирование, семейные обстоятельства, получение образования и научную деятельность. Однако в Верховной Раде рассматривается несколько законопроектов, которые могут расширить или уменьшить эти категории в будущем.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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