Как легко помыть посуду после новогоднего застолья: лайфхак с содой

Если после празднования Нового года в раковине осталась куча грязной посуды с праздничного стола, быстро растворить жир поможет один полезный и дешевый лайфхак с содой.

Своими советами поделилась в сети TikTok профессиональный организатор праздников из Нью-Йорка Кэролайн.

Она советует воспользоваться содой, чтобы быстро и без проблем избавиться от пригоревшего жира на кастрюлях или сковородках, а также отмыть посуду, ожидающую, пока ее помоют.

Сода – это универсальный помощник в хозяйстве, благодаря своим щелочным свойствам легко растворяет грязь и жир. Мягкая содовая структура отчистит даже глубокий устаревший жир, не оставляя царапин. Ее также используют для нейтрализации неприятных запахов.

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Грязную посуду нужно просто посыпать пищевой содой, чтобы жир растворился.

Если немытой посуды накопилось очень много – наполните раковину с водой и бросьте туда соду. Грязь растворится, и мыть тарелки станет гораздо легче.

Кастрюлю или сковороду можно наполнить водой и насыпать в нее немного пищевой соды, поставить на плиту и подождать, когда жир выкипит.

Не забывайте надевать резиновые перчатки при использовании соды, чтобы защитить руки от пересушивания.

Напомним, стеклянную посуду не стоит мыть содой, несмотря на то, что это простое средство может справиться с любой грязью. Лучше удержитесь от этого.

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