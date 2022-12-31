Як легко помити посуд після новорічного застілля: лайфхак з содою

Якщо після святкування Нового року в раковині залишилась купа брудного посуду зі святкового столу, швидко розчинити жир допоможе один корисний і дешевий лайфхак із содою.

Своїми порадами поділилась у мережі TikTok професійний організатор свят із Нью-Йорка Керолайн.

Вона радить скористатись содою, щоб швидко і без проблем позбавитися пригорілого жиру на каструлях чи пательнях, а також відмити посуд, що чекає доки його помиють.

Сода – це універсальний помічник у господарстві, яка завдяки своїм лужним властивостям легко розчиняє бруд та жир. М’яка содова структура відчистить навіть глибокий застарілий жир, не залишаючи подряпин. Її також використовують для нейтралізації неприємних запахів.

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Брудний посуд треба просто посипати харчовою содою, щоб жир розчинився.

Якщо немитого посуду назбиралося дуже багато – наповніть раковину з посудом водою та киньте туди соду. Бруд розчиниться, і мити тарілки стане набагато легше.

Каструлю чи пательню можна наповнити водою та насипати у неї трохи харчової соди, поставити на плиту і зачекати коли жир википить.

Не забувайте надягати гумові рукавички при використанні соди, щоб захистити руки від пересушування.

Нагадаємо, скляний посуд не варто мити содою попри те, що цей простий засіб може впоратися з будь-яким брудом. Краще утримайтеся від цього.

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