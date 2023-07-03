Как лучше всего снять стресс, чтобы забыть о проблемах? Советы для всех знаков зодиака

Стресс часто сопровождает нас в повседневной жизни, и когда негативные эмоции накрывают с головой, важно найти действенный способ успокоиться. По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть свой "секрет", как обрести спокойствие.

Овны постоянно находятся в движении, у них есть серьезные проблемы с отдыхом. Они страдают от тревоги и стресса, связанных с ответственностью за других. Чтобы действительно расслабиться, уроженцам знака нужно покататься на каяках или провести время в бассейне.

Чрезвычайно упрямые Тельцы не любят, когда их планы меняются – им нужно работать над гибкостью, чтобы легче адаптироваться к переменам. Людям под этим знаком зодиака снять стресс помогут хорошая еда, вино и музыка.

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Близнецы – это эмоциональные люди, которые слишком много думают. Лишние мысли и страхи мешают им обрести равновесие. Когда уроженцы знака испытывают сильный стресс, они не могут справиться с малейшими проблемами. Им лучше всего отправиться отдохнуть на природу.

Раки часто чувствуют себя подавленными собственными эмоциями. Когда у них возникают проблемы, они забывают обо всем. Глубокая медитация может быть отличным способом для Раков успокоиться и снять стресс.

Львы любят контролировать все вокруг себя, что отнимает много энергии и вызывает стресс. Поскольку уроженцы знака любят окружать себя людьми, которыми они руководят, им следует подумать и о себе. Способом расслабиться для Львов может быть хобби.

Девы – отличные организаторы всех встреч и мероприятий, но это часто является поводом для стресса. У них также много страхов и есть потребность достигать совершенства во всем, что они делают. Девы должны перестать так критично относиться к себе, в этом также может помочь хобби.

Весы – любители покоя и гармонии, поэтому, если им приходится что-то делать без плана и в условиях нехватки времени, они впадают в панику, поддавшись стрессу. Чтобы перезарядиться, Весы должны провести некоторое время в одиночестве, вдали от людей и обязанностей.

С виду спокойные и сильные, Скорпионы могут "взорваться" от сильного стресса и наговорить много лишнего даже самым близким. Уроженцам знака нужно научиться контролировать эмоции и брать паузу, чтобы побыть в одиночестве.

Стрельцы – индивидуалисты, чрезмерно увлекающиеся работой или различными мероприятиями. Это истощает энергию и заставляет их чувствовать себя выгоревшими. Хотя уроженцы знака любят людей, им следует время от времени оставаться наедине с собой.

Козероги возлагают на себя слишком много обязанностей. Им нужно научиться отпускать ситуацию и делать для себя приятные сюрпризы. Уроженцы знака лучше всего отдыхают рядом с любимым человеком, поэтому романтический уик-энд – именно то, что нужно.

Любознательные Водолеи любят знать, что происходит в мире, поэтому они подвергаются избытку ошеломляющей и стрессовой информации. Им сложно найти баланс между любопытством к миру и личной жизнью, поэтому выключение телевизора или временное отключение от интернета будет для них лучшим решением для снятия стресса.

Рыбы очень чуткие и чувствуют необходимость помогать другим любой ценой, что в конечном итоге утомляет. Лучший и самый простой способ для Рыб дистанцироваться и обрести покой – это посвятить время занятиям, которые им действительно нравятся. Это заставит их думать и о себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.