Как медовая: чем подкармливать морковь, чтобы была сладкая

Огородники советуют не спешить выбрасывать луковую шелуху — она может стать настоящим сокровищем для выращивающих морковь. Этот привычный кухонный уход способен существенно улучшить состояние растений и помочь получить богатый и вкусный урожай.

Хотя морковь считается неприхотливой культурой, для того чтобы она выросла сладкой, хрустящей и сочной, ей нужно создать определенные условия. Но тратиться на дорогие удобрения совсем не обязательно – поможет простое средство, которое каждый может приготовить дома. Об этом пишет noviydoctor.

Перед внесением подкормки следует разрыхлить почву вокруг моркови – это улучшит доступ воздуха к корням и повысит эффективность удобрения. И только после этого применяют главный компонент — настой из луковой шелухи.

Чтобы приготовить раствор, понадобится около 100 граммов сухой шелухи (две большие горсти), которую нужно залить двумя литрами теплой воды. Емкость следует поставить в теплое место, избегая прямых солнечных лучей. Через 2–4 недели настой начнет бродить и приобретет характерный запах — это сигнал, что средство готово к использованию.

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Перед поливом его нужно процедить и развести в пропорции 1:10, другими словами на литр настоя добавить 10 л воды. Полученным раствором поливают морковь в период активного роста – с июня по август. Делать это достаточно один раз в три недели.

Целебное действие настоя объясняется содержанием полезных элементов: фосфор укрепляет корнеплоды, калий делает морковь более сладкой, железо и медь способствуют здоровому развитию, а витамины группы B повышают устойчивость к болезням. К тому же запах лука отпугивает морковную муху — одного из основных вредителей культуры. И что важно — это средство экологично и безопасно для почвы, в отличие от химических удобрений.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать морковь в июне.

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