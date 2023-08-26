Как настроить ребенка на начало школы: советы по офлайн и онлайн обучению
Приближается время возвращения в школу и условия войны требуют от родителей гораздо больше усилий, чтобы обеспечить безопасность и комфорт своим детям. Особенно важным становится обеспечение безопасности во время обучения, будь то онлайн или офлайн форматы.
Советы подготовили в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" по инициативе первой леди Елены Зеленской. Отметили, что следует не забывать о режиме школьников.
Режим и подготовка к обучению:
- Усвоение хороших привычек: важно установить привычку раньше ложиться и просыпаться. Это поможет детям легче приспособиться к школьному ритму.
- Организованность: к обучению следует подготовить школьную одежду и инвентарь, раскладывая ее на полочках. Также важно сделать бейджик с контактами родителей или опекунов при обучении офлайн.
- Рабочее место: создание удобного места для обучения поможет детям лучше сосредоточиться на уроках.
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Обеспечение безопасности:
- Указатели: несколько раз вместе с ребенком пройдите маршрут в школу. Обсудите места, где есть укрытие.
- Обзор школы: приход в школу поможет детям больше привыкнуть к новой среде, почувствовать ее атмосферу и узнать разные зоны, такие как классы и столовая.
- Онлайн обучение: если обучение будет проходить онлайн, обязательно объясните детям, как поступать во время определенных ситуаций, в частности при воздушной тревоге.
Отношения с одноклассниками:
- Онлайн-встречи: организуйте онлайн-встречи с одноклассниками, чтобы дети могли пообщаться перед началом учебного года.
- Собственное сообщество: создайте онлайн-группу, где дети смогут неформально общаться и делиться мнениями.
Учитывая указанные пункты, родители могут обеспечить более безопасный и комфортный переход своих детей к обучению в новом году.
Напомним, мы посчитали, сколько денег понадобится для подготовки ребенка к 1 сентября.
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