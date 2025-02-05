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Как новые пошлины Китая могут повлиять на рынок криптовалют

Анастасия Крыщук

Золотая монета Bitcoin на фоне графика финансового рынка
Биткоин снова демонстрирует высокую волатильность после экономических новостей. Источник: unsplash

Китай объявил о введении новых пошлин на американские товары в ответ на решение США ввести дополнительные 10% тарифов на весь китайский импорт. Пекин установил 15% пошлины на уголь и сжиженный природный газ, а также 10% на нефть, сельскохозяйственную технику и крупнотоннажные автомобили. Это решение усиливает экономическое противостояние между двумя мировыми лидерами и вызывает обеспокоенность на финансовых рынках, в том числе среди криптоинвесторов. В краткосрочной перспективе это может привести к росту неопределенности на рынке, что отразится на стоимости активов, включая цифровые.

Биткоин продемонстрировал резкую волатильность на фоне этих новостей. Его стоимость сначала снизилась до $92 800, затем восстановилась до более чем $100 000, а сейчас находится на уровне около $99 300. Это еще раз доказывает, что цифровые активы, несмотря на их репутацию "цифрового золота", остаются чувствительными к геополитическим факторам и глобальной экономической нестабильности. Инвесторы на криптовалютном рынке часто реагируют на новости об экономических санкциях и таможенных ограничениях, что усиливает колебания цен.

Кроме того, введение новых торговых барьеров может привести к изменению потоков капитала, что повлияет на ликвидность криптовалют. Эксперты крипторынка отмечают, что новые пошлины могут спровоцировать отток капитала из рискованных активов, включая криптовалюты. Однако одновременно наблюдается повышенный интерес к альтернативным цифровым активам, таким как Ethereum и стейблкоины, которые могут рассматриваться как более стабильные варианты для инвесторов.

В случае дальнейшего обострения конфликта возможно переориентирование части криптовалютных операций в сторону децентрализованных платформ. Это может привести к увеличению использования DeFi-протоколов и стимулировать переход трейдеров на биржи, не подпадающие под регулирующие ограничения. Растущая турбулентность в мировой экономике может способствовать активному использованию криптовалют как средства хеджирования рисков.

Дальнейшее обострение торгового противостояния между США и Китаем может вызвать еще большую турбулентность на рынке криптовалют. Инвесторам стоит внимательно следить за новостями, анализировать рыночные тенденции и быть готовыми к потенциальным колебаниям цен цифровых активов. Один из возможных сценариев развития событий — рост популярности биткоина и других криптовалют как альтернативы традиционным финансовым активам, особенно в случае продолжительного экономического противостояния между США и Китаем.

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