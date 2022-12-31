Как одеваться, чтобы не замерзнуть зимой: важные советы

Зимой важно понимать, как согреть себя и аккумулировать тепло, помогут несколько действенных советов.

В Минздраве опубликовали несколько советов, которые помогут согреться:

Золотое правило – многослойность. Именно многие слои одежды не только хорошо согревают, но и спасают от перегрева. Нижнее белье и носки должны быть из натуральных (хлопчатобумажных) тканей. Приобретите термобелье или используйте в качестве альтернативы футболку и колготки или подштанники. Чем больше на вас будет слоев одежды, тем легче удержать тепло, поскольку между разными слоями одежды образуется прослойка из воздуха. Кроме многослойности важно, чтобы одежда была просторной и не сковывала движений.

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Носите зимой удобную и теплую обувь с меховой подкладкой и на стойкой и гибкой подошве с рельефными протекторами. Наружный материал должен быть плотным и водонепроницаемым. Помните, что обувь должна быть по размеру, ведь если она будет тесной и будет препятствовать нормальному кровообращению, ваши ноги будут быстро терять тепло.

с меховой подкладкой и на стойкой и гибкой подошве с рельефными протекторами. Наружный материал должен быть плотным и водонепроницаемым. Помните, что обувь должна быть по размеру, ведь если она будет тесной и будет препятствовать нормальному кровообращению, ваши ноги будут быстро терять тепло. Минимизируйте открытые участки, в частности, прикройте шею и запястья, ведь их получается больше тепла. Обязательно оберегайте голову от холодных температур и ветра, для чего носите шапку. Не выбирайте слишком теплые шапки, если вы много двигаетесь, ведь есть угроза вспотеть, а на морозе это еще хуже, чем замерзнуть. Не рекомендуется носить укороченные брюки и заниженные носки, открытые запястья и неприкрытая шея – как результат мы мерзнем даже при самой теплой куртке.

Ожидается, что в этом году зима в Украине будет тяжелой, поэтому важно заранее позаботиться о собственном здоровье. Раньше мы писали о том, как питаться и что делать, чтобы постоянно не мерзнуть зимой.

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