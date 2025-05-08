Как осуществить проверку начисления пенсии онлайн: объяснение

Современные электронные сервисы позволяют украинцам быстро и удобно узнать, назначена ли им пенсия, а также проверить ее размер и дату начисления. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

Назначение пенсии – это официальное решение Пенсионного фонда Украины о предоставлении человеку пенсионных выплат. А вот начисление – это уже ежемесячный расчет той суммы, которую пенсионер получит на счет или по почте. Об этом пишет "Факты".

Удобнее всего проверить пенсию через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно зайти на сайт, войти в систему с помощью электронной подписи, приложения Действие или BankID (например, через Приват24 или monobank), после чего выбрать раздел "Моя пенсия". Там содержится вся необходимая информация: назначена ли пенсия, с какого момента она действует, каков ее размер, а также история изменений. В том же разделе можно увидеть, была ли пенсия начислена за последние месяцы, и уже ли ее перечислили — на карточку или по почте.

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Все эти функции доступны и в официальном мобильном приложении Пенсионного фонда. Для тех, кто не может воспользоваться цифровыми сервисами, существует возможность обратиться по телефону в свое территориальное управление ПФУ — оператор предоставит информацию после подтверждения личности. Кроме того, можно лично прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Если пенсия назначена, но выплаты не поступают, причина может заключаться в неточностях или изменениях в банковских реквизитах или других данных. Именно поэтому важно время от времени проверять свою информацию в личном кабинете, особенно после смены банка или адреса. Это поможет избежать задержек и недоразумений с выплатами.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

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