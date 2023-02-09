Как отмыть мультиварку до блеска с помощью одного средства

Если у вас дома есть такой универсальный и удобный прибор, как мультиварка, и вы часто готовите с помощью нее множество блюд – вы экономите время. Простота эксплуатации делает мультиварку незаменимой помощницей на кухне. Но со временем она загрязняется и приходится тратить время на очищение.

Если не хотите использовать дорогие и едкие химические вещества, а обычная жидкость для мытья посуды не помогает избавиться от стойких и устаревших пятен, попробуйте один простой лайфхак. Для этого понадобится только лимонная кислота. Она не только удалит загрязнение, но и сделает поверхность блестящей.

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Сначала отключите мультиварку от электросети и протрите все детали влажной губкой или тряпкой.

Для приготовления моющего раствора:

Налейте в емкость 1 л воды и добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты;

Тщательно все перемешайте, кислота должна полностью раствориться;

Смочив в растворе обычную губку, протрите мультиварку.

Кислота избавит поверхность прибора от жира и других тяжелых загрязнений. Мыть мультиварку в идеале следует после каждого использования, чтобы грязь отходила легче.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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