Как отпугнуть мух с помощью бутылки и фольги: лайфхак

Летние месяцы всегда связаны с нашествием мух в наших домах. Эти насекомые могут быть очень надоедливыми и затрагивать нас и нашу пищу. Но простой и эффективный способ отпугивать мух от нашего жилья с помощью бутылки с водой и фольги. Для этого нужно сделать безобидный репеллент от мух. Вместо бутылки можно использовать и обычный пакет.

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Просто заполните прозрачный пакет водой до половины, вставьте шарик из разорванной фольги внутрь и крепко завяжите пакет с помощью резинки для денег. Вода, отражающаяся от алюминиевой фольги, представляет собой визуальный репеллент для мух. И обычный пакет становится отличным и безвредным средством отпугивания от мух.

Затем мы ставим нашу бутылку с водой там, где обычно появляются мухи, например, на кухне. Свет, который пройдет через фольгу и воду, будет выглядеть для мух как опасный отпугивающий их свет. Кроме того, вода в бутылке будет создавать определенный уровень влажности.

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Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

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