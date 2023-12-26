Как перечислят пенсии для работающих и неработающих пенсионеров: в чем отличия

Часто украинцы пенсионного возраста интересуются, как происходит перерасчет пенсий для работающих и неработающих пенсионеров. Формула расчета основного размера пенсии по возрасту одинакова как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Она зависит от таких факторов как трудовой стаж и средний размер заработной платы.

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Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров заключается в других параметрах, в частности, в минимальной пенсии и надбавках за сверхурочный стаж, пишет "На пенсии". Некоторые пенсии для неработающих пенсионеров могут быть привязаны к размеру прожиточного минимума или минимальной зарплате в стране. Если эти показатели изменяются, то размер таких пенсий может перечисляться для отображения актуальных значений этих показателей.

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При увольнении с работы пенсию для неработающих пенсионеров могут перечислять, учитывая обновленные значения прожиточного минимума или минимальной зарплаты на момент увольнения. Таким образом, размер пенсии может изменяться для неработающих пенсионеров, в то время как у работающих пенсионеров пенсии обычно не перечисляют, если они продолжают работать.

Новые доплаты, которые зависят от стажа и возраста, касаются только неработающих граждан моложе 70 лет. Согласно этим новым правилам, размер пенсии для таких лиц со всеми надбавками не может быть менее 2500 гривен, если они имеют соответствующий стаж.

Для работающих пенсионеров размеры пенсий остались без изменений, и они могут быть пересмотрены только в случае увольнения с работы. Поэтому, если человек имеет возможность и желание работать, это может быть выгодным, особенно в сложный экономический период.

Важно также помнить, что при устройстве на работу нужно сразу уведомить Пенсионный фонд об этом, поскольку неуведомление может привести к переплате пенсии, которую потом начнут вычислять.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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