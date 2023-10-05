Как перевести пластиковые окна в зимний режим, чтобы сохранить тепло

Многие люди в Украине уже сейчас задаются вопросом об улучшении теплоизоляции своих домов перед наступлением зимы. Один из доступных и эффективных способов повысить теплоизоляцию – переключить пластиковые окна в зимний режим.

В публикации "Телеграф" рассмотрено, как именно это можно сделать. "Зимний режим" в окнах означает увеличение степени их уплотнения, что позволяет меньше холодного воздуха попадать в помещение и делает его более теплым. Весной этот режим можно вернуть в исходное положение, чтобы не заниматься излишней нагрузкой на фурнитуру и продлить ее срок службы.

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Если вы хотите перевести окно в "зимний режим", сначала вам нужно убедиться, предусмотрена ли эта возможность. Для этого следует проверить фурнитуру окна, в частности наличие специальных эксцентриков (цапф), расположенных сбоку створки (а не на раме). Если на этих эксцентриках есть отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки или сами эксцентрики имеют овальную форму, то ваша фурнитура, скорее всего, поддерживает возможность перевода в "зимний режим".

Далее, чтобы выполнить переключение, нужно выполнить следующие шаги:

Найдите цапфы на створке окна. Подберите подходящий инструмент, который может потребоваться для вращения цапф. Обычно вам понадобится один из следующих инструментов: шестигранный ключ 4 мм, ключ Torx T15 ("звездочка"), рожковый гаечный ключ 11 мм или пассатижи, плоская отвертка. Переведите все эксцентрики в положение с максимальным прижимом (если переводите в "зимний режим"), используя инструмент или вручную. Они могут быть достаточно туго закручены, поэтому не бойтесь приложить усилия. После регулировки обязательно проверьте плотность прилегания элементов конструкции. Для этого вставьте лист бумаги между рамой и створкой, затем закройте окно и попытайтесь извлечь лист. Если настройки выполнены правильно, бумага не выйдет или порвется.

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