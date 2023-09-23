Как почистить диван от шерсти животных народным способом

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой шерсти, которая остается на мягкой мебели. Убрать ее не так просто, как может показаться на первый взгляд.

UAportal расскажет о простом и эффективном способе без использования химических средств. Этот метод не требует использования каких-либо специальных средств или приспособлений. Он прост в исполнении и позволяет быстро очистить мебель от шерсти.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Для этого вам понадобится обычная кухонная губка. Только протирать мебель нужно не мягкой, а жесткой стороной. Через несколько раз губка собьет шерсть и она легко отделится от поверхности.

Что для этого нужно:

Возьмите кухонную губку и смочите ее водой. Протирайте мебель жесткой стороной губки. Повторите процедуру, если необходимо.

Читайте также: Как защитить комнатные растения от зубов домашних питомцев: простые советы

Однако для лучшего эффекта губку можно смочить в растворе моющего средства.

Этот простой способ поможет вам поддерживать чистоту дома и избавиться от шерсти животных.

Раньше мы писали, почему коты любят спать в ногах своего хозяина, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !