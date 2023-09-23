Как почистить диван от шерсти животных народным способом
Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой шерсти, которая остается на мягкой мебели. Убрать ее не так просто, как может показаться на первый взгляд.
UAportal расскажет о простом и эффективном способе без использования химических средств. Этот метод не требует использования каких-либо специальных средств или приспособлений. Он прост в исполнении и позволяет быстро очистить мебель от шерсти.
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Для этого вам понадобится обычная кухонная губка. Только протирать мебель нужно не мягкой, а жесткой стороной. Через несколько раз губка собьет шерсть и она легко отделится от поверхности.
Что для этого нужно:
- Возьмите кухонную губку и смочите ее водой.
- Протирайте мебель жесткой стороной губки.
- Повторите процедуру, если необходимо.
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Однако для лучшего эффекта губку можно смочить в растворе моющего средства.
Этот простой способ поможет вам поддерживать чистоту дома и избавиться от шерсти животных.
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