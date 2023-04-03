Как почистить стиральную машину с помощью лимона, соды и зубной пасты (видео)

Стиральные машины используются на повседневной основе, поэтому могут быстро накапливать грязь и неприятный запах. Если вы хотите избавиться от этих проблем и сохранить свою стиральную машину в хорошем состоянии, то можно использовать лимон, зубную пасту и соду.

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Этим лайфхаком поделились пользователи в Instagram. Регулярная чистка стиральной машины может увеличить ее срок службы и обеспечить оптимальную работу.

Прежде всего, убедитесь, что ваша стиральная машина пуста. Лимон – это прекрасное средство для удаления запахов. Нарежьте лимоны пополам и разместите их в барабане стиральной машины. На него нанесите немного зубной пасты. Также нанесите ее на дверцу машинки.

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У слива следует насыпать соды и залить ее водой с лимонным соком. После этого включить циклы стирки. Останется только слить воду через отверстие внизу машинки.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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