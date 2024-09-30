Как подготовить малину и смородину к зимовке: огородники поделились секретами

Сезон сбора ягод завершен. Урожай смородины и малины давно собран. Теперь пришло время по уходу и подготовке ягодных насаждений. Ошибочно полагать, что до следующего сезона можно оставить кусты без внимания. Сначала необходимо провести обработку, а уже потом ожидать похолодания. Об этом пишет prostoway.

Чистка

Все кусты нуждаются в тщательной очистке. Проверьте наличие паутины. Если оно останется, то может стать убежищем для тлей. Кроме того, важно удалить из веток остатки сухих листьев и засохшие ягоды. Обратите особое внимание на скрученные листья, ведь там часто прячутся вредители. Не упустите эту потенциальную угрозу.

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Удаление лишних побегов

Гигиеническая обрезка включает в себя устранение ветвей с пожелтевшей и мелкой листвой. Не оставляйте их до следующего сезона.

Внесение удобрений

Минеральные подкормки помогут восстановить запас питательных элементов. Для разных видов смородины нужны разные пропорции: красной смородине понадобится 1 столовая ложка суперфосфата и 2 столовые ложки калия на куст, а черной – 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовая ложка калия. Для малины дозировка такая же, как и для черной смородины.

Напомним, ранее UAportlal рассказывал, как правильно высаживать розы осенью, чтобы они укоренились в холода.

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