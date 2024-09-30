Як підготувати малину та смородину до зимівлі: городники поділились секретами

Сезон збору ягід завершено. Урожай смородини та малини вже давно зібраний. Тепер настав час для догляду та підготовки ягідних насаджень. Помилково вважати, що до наступного сезону можна залишити кущі без уваги. Спершу необхідно провести обробку, а вже потім очікувати на похолодання. Про це пише prostoway.

Чистка

Усі кущі потребують ретельного очищення. Перевірте наявність павутиння. Якщо воно залишиться, то може стати притулком для попелиць. Крім того, важливо видалити з гілок залишки сухого листя та засохлі ягоди. Зверніть особливу увагу на скручене листя, адже там часто ховаються шкідники. Не пропустіть цю потенційну загрозу.

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Видалення зайвих пагонів

Гігієнічна обрізка включає в себе усунення гілок із пожовклим та дрібним листям. Не залишайте їх до наступного сезону.

Внесення добрив

Мінеральні підживлення допоможуть відновити запас поживних елементів. Для різних видів смородини потрібні різні пропорції: червоній смородині знадобиться 1 столова ложка суперфосфату та 2 столові ложки калію на кущ, а чорній - 2 столові ложки суперфосфату та 1 столова ложка калію. Для малини дозування таке ж, як і для чорної смородини.

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