Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Участники боевых действий, получившие соответствующий статус через решение межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов Украины, имеют право на получение дубликата удостоверения в случае его утраты или порчи.

Кто имеет право на сервис?

Услуга доступна исключительно Защитникам и Защитницам, которым присвоен статус УБД в соответствии с решением межведомственной комиссии Минветеранов. Об этом пишет sud.ua.

Заявителям необходимо подготовить заявление о замене удостоверения с детальным обоснованием причин потери или повреждения. Обязательным условием есть указание номера мобильного телефона в заявлении.

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При повреждении документа необходимо предоставить оригинал испорченного удостоверения УБД. При потере следует предоставить копию удостоверения, если таковая имеется, или точные данные о номере, серии и дате выдачи документа.

В пакет документов также входят копии первой, второй, одиннадцатой и двенадцатой страниц паспорта, копия идентификационного кода и две фотографии стандартного размера 3×4 сантиметра.

Порядок подачи документов:

Сканированные копии всех необходимых документов следует отправить по электронному адресу [email protected]. Фотографии нужно отправить почтовой отправкой через АО "Укрпочта" по адресу: 01001, город Киев, переулок Музейный, 12, Министерство по делам ветеранов Украины.

Такая процедура позволяет упростить процесс обновления документов для участников боевых действий без необходимости личного посещения учреждений.

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