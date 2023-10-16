Как получить отсрочку от призыва через самостоятельное воспитание ребенка

До 15 ноября в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, речь идет о тех военнообязанных, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Об этом сообщила юрист Наталья Сабатюк в своем Instagram. Она отметила, что таких лиц могут мобилизовать только с их согласия.

"В настоящее время неодинакова практика, когда супруги умышленно расторгают браки, определяют место жительства ребенка родителем с целью получения указанного основания для отсрочки мужчине. Однако это не доказываешь факт самостоятельного воспитания ребенка родителем", – сказала Наталья Сабатюк.

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По ее словам, пребывание матери за границей не подтверждает факт самостоятельного воспитания ребенка отцом.

В украинском законодательстве же нет четкого определения, кто именно может считаться лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Тогда как для того, чтобы получить отсрочку от призыва на этом основании, нужно предоставить свидетельство ребенка и один из следующих документов:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение органа опеки и заботы о факте самостоятельного воспитания ребенка;

решение суда об объявлении матери умершей.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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