Как понять, что в доме плохая энергетика: пять неочевидных признаков

Эзотерики убеждены, что атмосферу дома "засоряют" сами жители, хотя этого даже не подозревают. Основная причина – частые конфликты, споры и ссоры в семье.

Кроме этого, негатив в дом может прийти извне. К примеру, вы часто упоминаете о неприятностях, которые произошли на работе, в магазине, университете и т.д. Такие моменты лучше обсуждать вне дома.

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Отрицательно повлиять на атмосферу может привычка сохранять у себя чужие вещи. Также не нужно "сбрасывать со счетов" недоброжелательных и завистливых людей.

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Пять признаков, указывающих на плохую энергетику в доме

1. Посуда часто дерется. Если вы заметили, что из рук случайно ускользает чашка, или тарелка раскололась, то это свидетельствует об ухудшении энергетики.

2. Комнатные растения гибнут и увядают. Вазоны берут первый "удар на себя", когда энергетика в доме портится.

3. Краны протекают. Если у вас испортился кран или сливной бачок в туалете, это вытекает положительная энергетика из жилья.

4. Вещи исчезают. Если вы заметили, что раньше имели шесть ложек, а теперь только четыре... Или у вас исчезли другие вещи, то при частом повторении это свидетельствует о необходимости "генеральной энергетической уборки".

5. В доме появились тараканы. По мнению эзотериков, эти вредители могут появиться даже в чистом доме, если там "живет" отрицательная энергетика.

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Как избавиться от негативной энергии в квартире

Прежде всего, вам нужно очистить себя от негатива. Для этого можете принять ванночку с морской солью, разгрузить себя любимым делом и наполниться позитивом.

Способ 1. Эзотерики советуют у начала провести сбор грязи, пыли, плесени, которые притягивают все негативное. Затем откройте окна и устройте проветривание. Не только нужно устроить генеральную уборку, но и нужно постирать все вещи, выбросить старые и ненужные предметы.

Способ 2. Горы оно пламенем. Этот метод один из самых популярных в борьбе с негативом. Для этого зажгите белую свечу и начинайте "очистку" от входной двери, двигаясь против часовой стрелки по всему дому. Мысленно просите о защите, касайтесь стен и кошек.

Если в каком-нибудь месте пламя свечи начнет дрожать, закоптится, начнет потрескивать, то постойте здесь дольше. Когда огонь успокоится, продолжайте обряд. Нежилые помещения также нужно "очистить". После этого свечу вынесите за порог или закопайте в земле.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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