Як зрозуміти, що в домі погана енергетика: п'ять неочевидних ознак

Езотерики переконані, що атмосферу вдома "засмічують" самі жителі, хоч цього і навіть не підозрюють. Основна причина – часті конфлікти, суперечки та сварки у родині.

Крім цього, негатив у дім може прийти зі ззовні. До прикладу, ви часто згадуєте про неприємності, що сталися на роботі, в магазині, в університеті тощо. Такі моменти найкраще обговорювати поза домом.

Читайте також: Не буде щастя та накличете смерть: кому не можна дарувати чашки

Негативно вплинути на атмосферу може звичка зберігати в себе чужі речі. Також не треба "скидати з рахунків" недоброзичливих та заздрісник людей.

Відео дня

П’ять ознак, які вказують на погану енергетику в домі

1. Посуд часто б'ється. Якщо ви помітили, що з рук випадково вислизає чашка, або ж тарілка розкололася, то це свідчить про погіршення енергетики.

2. Кімнатні рослини гинуть та в'януть. Вазони беруть перший "удар на себе", коли енергетика в домі псується.

3. Крани протікають. Якщо у вас зіпсувався кран або зливний бачок в туалеті, то це витікає позитивна енергетика із житла.

4. Речі зникають. Якщо ви помітили, що раніше мали шість ложок, а тепер тільки чотири... Або ж у вас зникли інші речі, то при частому повторюванні це свідчить про необхідність "генерального енергетичного прибирання".

5. У домі з'явилися таргани. На думку езотериків, ці шкідники можуть з’явитися навіть у чистому помешканні, якщо там "живе" негативна енергетика.

Читайте також: Втратите достаток та здоров'я: ніколи не робіть цього з рушником

Як позбутися негативної енергії у квартирі

Насамперед вам треба очистити себе від негативу. Для цього можете прийняти ванну з морською сіллю, розвантажити себе улюбленою справою та наповнитися позитивом.

Спосіб 1. Езотерики радять ля початку провести збирання бруду, пилу, плісняви, які притягують все негативне. Потім відчиніть вікна та влаштуйте провітрювання. Не тільки треба влаштувати генеральне прибирання, але й потрібно випрати всі речі, повикидати старі та непотрібні предмети.

Спосіб 2. Гори воно полум'ям. Цей метод один з найпопулярніших у боротьбі з негативом. Для цього засвітіть білу свічку та починайте "очищення" від вхідних дверей, рухаючись проти годинникової стрілки по всьому дому. У думках просіть про захист, торкайтеся стін та котів.

Якщо у якомусь місці полум'я свічки почне тремтіти, закоптить, почне потріскувати, то постійте тут довше. Коли вогонь заспокоїться, продовжуйте ритуал. Нежитлові приміщення також потрібно "очистити". Після цього свічку винесіть за поріг або закопайте у землі.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!