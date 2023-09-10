Как постирать большое одеяло или плед вручную: советы хозяек

Двухспальное одеяло обычно не помещается в барабан стиральной машины. Существует несколько способов, как вы можете постирать ее дома.

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Как постирать вещи, которые не помещаются в стиральную машину:

Наполните ванну теплой водой, желательно 40 °C. Добавьте в воду порошок или гель для деликатной стирки. Если есть жирные пятна на ткани, добавьте немного жидкости для мытья посуды. Когда растворится порошок, поместите одеяло или плед в ванну, чтобы ткань была полностью погружена в воде. Подождите 3-4 часа, затем заходите и начните ходить по ткани. Вы можете это делать босыми ногами или надеть чистые резиновые сапоги. Если вещь была очень загрязнена, можно спустить грязную воду, заполнить ванну снова, добавить порошок или гель и повторить процесс.

После этого одеяло нужно прополоскать, меняя воду несколько раз, а затем отжать. Мокрые одеяла или пледы будут очень тяжелыми, поэтому важно выжать остатки воды.

После этого положите вещи на табуретки или другую опору и оставьте их просушивать в течение нескольких часов или даже на ночь.

Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное средство для стирки.

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