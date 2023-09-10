Як випрати велику ковдру чи плед вручну: поради господинь

Двоспальна ковдра зазвичай не поміщається в барабан пральної машини. Існує кілька способів, як ви можете випрати її вдома.

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Як випрати речі, які не поміщаються в пральну машину:

Наповніть ванну теплою водою, бажано температури 40 °C. Додайте у воду порошок або гель для делікатного прання. Якщо є жирні плями на тканині, додайте трохи рідини для миття посуду. Коли порошок розчиниться, помістіть ковдру чи плед у ванну, щоб тканина була повністю занурена у воді. Почекайте 3-4 години, потім заходьте і почніть ходити по тканині. Ви можете це робити босими ногами або одягнути чисті гумові чоботи. Якщо річ була дуже забрудненою, можна спустити брудну воду, заповнити ванну знову, додати порошок або гель та повторити процес.

Після цього ковдру треба прополоскати змінюючи воду кілька разів, а потім віджати. Мокрі ковдри або пледи будуть дуже важкими, тому важливо витиснути залишки води.

Після цього покладіть речі на табуретки чи іншу опору і залиште їх просушуватися протягом декількох годин або навіть на ніч.

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