Як випрати велику ковдру чи плед вручну: поради господинь
Двоспальна ковдра зазвичай не поміщається в барабан пральної машини. Існує кілька способів, як ви можете випрати її вдома.
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Як випрати речі, які не поміщаються в пральну машину:
- Наповніть ванну теплою водою, бажано температури 40 °C.
- Додайте у воду порошок або гель для делікатного прання. Якщо є жирні плями на тканині, додайте трохи рідини для миття посуду.
- Коли порошок розчиниться, помістіть ковдру чи плед у ванну, щоб тканина була повністю занурена у воді.
- Почекайте 3-4 години, потім заходьте і почніть ходити по тканині. Ви можете це робити босими ногами або одягнути чисті гумові чоботи.
- Якщо річ була дуже забрудненою, можна спустити брудну воду, заповнити ванну знову, додати порошок або гель та повторити процес.
Після цього ковдру треба прополоскати змінюючи воду кілька разів, а потім віджати. Мокрі ковдри або пледи будуть дуже важкими, тому важливо витиснути залишки води.
Після цього покладіть речі на табуретки чи іншу опору і залиште їх просушуватися протягом декількох годин або навіть на ніч.
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