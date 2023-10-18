Как постирать пуховик, чтобы не сбился синтепон и что делать, если это произошло

Сохранение куртки с синтепоновым утеплителем в чистоте и отличном состоянии может быть важной задачей. Однако важно правильно стирать и ухаживать за курткой с синтепоновым утеплителем.

Синтепоновый материал популярен в верхней одежде и известен своей способностью эффективно удерживать тепло и поддерживать форму, пишет ТСН.

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Как правильно стирать куртку с синтепоновым утеплителем:

Используйте жидкое моющее средство для одежды. Застегните все пуговицы и застежки-молнии, а также отстегните меховой воротник, если он есть. Поместите куртку в специальный мешок для стирки, чтобы избежать возможной деформации. Выберите режим стирки "нежный" или "синтетика" и установите температуру воды от 30 до 40 градусов. Выключите функции отжима и сушки. Включите функцию "дополнительного полоскания". После окончания цикла стирки важно отжать куртку вручную, осторожно и поэтапно, не растягивая ее.

После стирки важно правильно сушить куртку. Уложите изделие на горизонтальную поверхность так, чтобы утеплитель не сбивался вниз. Когда куртка будет уже практически сухой, ее можно повесить на плечики. Для улучшения свойств синтепона можно завернуть одежду в махровое полотенце, которое поможет впитывать влагу.

Если после стирки вы заметили, что некоторые уплотнительные участки сбились, их можно осторожно выровнять руками. Затем изделие следует встряхнуть.

Как расправить синтепон в куртке после стирки:

Повторно постирать куртку с использованием теннисных мячиков или специальных резиновых шариков. Куртку нужно постирать в стиральной машине на самом деликатном режиме без моющих средств, но с заранее намоченными теннисными мячами или со специальными резиновыми шариками. После стирки нужно активно стряхнуть куртку и высушить ее горизонтально на свежем воздухе.

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