Як випрати пуховик, щоб не збився синтепон і що робити, якщо це сталось

Збереження куртки із синтепоновим утеплювачем у чистоті та відмінному стані може бути важливим завданням. Однак, важливо правильно прати і доглядати за курткою з синтепоновим утеплювачем.

Синтепоновий матеріал є популярним у верхньому одязі і відомий своєю здатністю ефективно утримувати тепло та підтримувати форму, пише ТСН.

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Як правильно прати куртку з синтепоновим утеплювачем:

Використовуйте рідкий мийний засіб для одягу. Застібніть всі ґудзики і застібки-блискавки, а також відстібніть хутряний комір, якщо він є. Помістіть куртку в спеціальний мішок для прання, щоб запобігти можливій деформації. Виберіть режим прання "делікатний" або "синтетика" та встановіть температуру води від 30 до 40 градусів. Вимкніть функції віджимання та сушіння. Увімкніть функцію "додаткового полоскання". Після закінчення циклу прання важливо віджати куртку вручну, обережно і поетапно, не розтягуючи її.

Після прання важливо вірно сушити куртку. Покладіть виріб на горизонтальну поверхню так, щоб утеплювач не збивався вниз. Коли куртка буде вже практично сухою, її можна повісити на плічка. Для покращення властивостей синтепону можна завернути одяг у махровий рушник, який допоможе вбирати вологу.

Якщо після прання ви помітили, що деякі ділянки утеплювача збилися, їх можна обережно вирівняти руками. Потім виріб слід струсити.

Як розправити синтепон в куртці після прання:

Повторно випрати куртку з використанням тенісних м'ячиків або спеціальних гумових кульок. Куртку потрібно випрати в пральній машині на найбільш делікатному режимі без мийних засобів, але зі заздалегідь намоченими тенісними м'ячами або зі спеціальними гумовими кульками. Після прання потрібно активно струсити куртку і висушити її горизонтально на свіжому повітрі.

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