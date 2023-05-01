Как пожарить лук, чтобы достичь хрустящей корочки: советы кулинаров

Жареный лук – идеальный ингредиент для повышения вкуса многих блюд, от салатов до картофельного пюре. Если вы хотите узнать, как сделать лук невероятно хрустящим и золотистым, читайте наш материал.

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Для начала берем две луковицы и режем их на полкольца. Затем кладем лук в отдельную миску и добавляем 1 чайную ложку соли. Тесно закрываем миску и хорошо встряхиваем ее. После этого отстой миску на несколько минут, чтобы лук выделил свой сок.

Добавляем к луку 2 столовых ложки муки и снова встряхиваем миску, прикрывая ее крышкой. Далее пересыпаем лук на сито и немного потрясем им, чтобы убрать лишнюю муку. Если в луке останутся лишние крошки муки, они могут повлечь за собой появление горького вкуса во время жарки.

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Теперь ставим кастрюлю на плиту и наливаем около 150-200 мл масла. Не экономьте на масле – нужно, чтобы оно полностью покрыло дно кастрюли.

После того как масло разогрелось, пересыпаем лук в кастрюлю и регулярно помешиваем. Через некоторое время лук приобретет красивый золотистый цвет. Затем нужно вынуть лук из кастрюли и положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Теперь ваш хрустящий и золотистый жареный лук готов к добавлению в любое блюдо. Приятного аппетита!

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