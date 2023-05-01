Як посмажити цибулю, щоб досягти хрумкої скоринки: поради кулінарів

Смажена цибуля – ідеальний інгредієнт для підвищення смаку багатьох страв, від салатів до картопляного пюре. Якщо ви хочете дізнатися, як зробити цибулю неймовірно хрусткою та золотистою, читайте наш матеріал.

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Для початку, беремо дві цибулини та ріжемо їх на півкільця. Потім кладемо цибулю в окрему миску та додаємо 1 чайну ложку солі. Тісно закриваємо миску та добре струшуємо її. Після цього відстій миску на кілька хвилин, щоб цибуля виділила свій сік.

Додаємо до цибулі 2 столові ложки борошна та знову струшуємо миску, прикриваючи її кришкою. Далі пересипаємо цибулю на сито і трохи потрусимо ним, щоб прибрати зайве борошно. Якщо в цибулі залишаться зайві крихти борошна, вони можуть спричинити появу гіркого смаку під час смаження.

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Тепер ставимо каструлю на плиту та наливаємо приблизно 150-200 мл олії. Не заощаджуйте на олії – потрібно, щоб вона повністю покрила дно каструлі.

Після того, як олія розігрілася, пересипаємо цибулю в каструлю та регулярно помішуємо. Через деякий час цибуля набуде красивого золотистого кольору. Потім потрібно вийняти цибулю з каструлі та покласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Тепер ваша хрустка та золотиста смажена цибуля готова до додавання до будь-якої страви. Смачного!

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