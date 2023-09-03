Как правильно хранить свежий чеснок, чтобы он дольше не терял свои вкусовые свойства

Чеснок – это незаменимая приправа, используемая во многих блюдах. От того, как хорошо вы храните этот овощ, зависит его вкус и полезные свойства.

Читайте также: Молодые кабачки гниют на грядке: как спасти урожай

На сайте Телеграфа поделились удобным способом хранения чеснока, который поможет сохранить его свежесть и сочность в течение длительного времени.

Как хранить чеснок в квартире:

Подготовьте банки: Необходимо подготовить стеклянные банки для хранения чеснока. Они должны быть чистыми и сухими. Чтобы обеспечить стерильность, вы можете прокипятить или использовать для консервирования. Разложите чеснок: После очистки и высушивания чеснока разложите головки в банках. Заполните банки чесноком почти вверх. Используйте марлю: Возьмите несколько слоев марли и покройте чеснок в банке. Марля поможет сохранить влагу и предотвратить образование конденсата. Не закрывайте крышкой. Не закрывайте банки крышкой. Это позволит чесноку "дышать" и предотвратить образование плесени или плесени. Храните в теплом месте Расставьте банки с чесноком в теплом помещении, где поддерживается плюсовая температура. Такие условия хранения помогут чесноку остаться свежим. Берите из низших банок: При использовании чеснока берите сначала из одной из низших банок. После того как она опустошится, переходите к следующей. Этот порядок хранения помогает сохранить свежесть чеснока.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!