Як правильно зберігати свіжий часник, щоб він довше не втрачав свої смакові властивості

Часник – це незамінна приправа, яку використовують у багатьох стравах. Від того, наскільки добре ви зберігаєте цей овоч, залежить його смак та корисні властивості.

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На сайті Телеграф поділились зручним способом зберігання часнику, який допоможе зберегти його свіжість і соковитість протягом тривалого часу.

Як зберігати часник у квартирі:

Підготуйте банки: Потрібно підготувати скляні банки для зберігання часнику. Вони повинні бути чистими та сухими. Щоб забезпечити стерильність, ви можете прокип'ятити їх або використовувати для консервування. Розкладіть часник: Після очищення та висушування часнику, розкладіть голівки в банках. Заповніть банки часником майже до верху. Використовуйте марлю: Візьміть кілька шарів марлі та покрийте часник у банці. Марля допоможе зберегти вологу та запобігти утворенню конденсату. Не закривайте кришкою: Не закривайте банки кришкою. Це дозволить часнику "дихати" та запобігти утворенню цвілі чи плісняви. Зберігайте в теплому місці: Розставте банки з часником в теплому приміщенні, де підтримується плюсова температура. Такі умови збереження допоможуть часнику залишитися свіжим. Беріть з нижчих банок: При використанні часнику беріть спочатку з однієї з нижчих банок. Після того, як вона спустошиться, переходьте до наступної. Цей порядок зберігання допомагає зберегти свіжість часнику.

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