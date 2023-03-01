Как правильно хранить зимние шины до следующей зимы: советы водителям

Весна – пора переходить на летнюю резину. Некоторые водители убирают шины на хранение до следующего сезона, не помыв и не очистив их, хотя оставлять покрышки грязными на долгое время – вредно для них.

В составе дорожной пыли содержится множество химических элементов. Некоторые представляют собой опасные канцерогены. Это также могут быть остатки смазки, антифриза, сажи от сгоревшего топлива и т.п. Поэтому изношенную резину лучше не использовать как декоративный элемент для цветников или выбрасывать их в местах массового накопления бытовых отходов.

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Перед продолжительным хранением зимних шин всю грязь следует тщательно смыть. Делать это лучше на мойке, ведь эффективно избавиться от мелких частиц грязи поможет аппарат высокого давления.

Если вы решили вымыть шины самостоятельно, используйте автомобильный шампунь и щетку с длинным ворсом и мойте не только резину, но и диски. После мытья протрите шины тряпкой из микрофибры. Для протирки дисков возьмите другую чистую тряпку, так как мелкозернистая пыль может поцарапать металл.

Категорически нельзя упаковывать в мешки шины, которые не до конца высохли. Влага может вызвать быстрое размножение бактерий. Лучше приобрести герметичные мешки с застежкой и удалить из них лишний воздух с помощью пылесоса.

Сохраняя шины в гараже, ставьте их подальше от источников тепла. Покрышки также не следует держать рядом с растворителями, смазывающими жидкостями и веществами, выделяющими химические пары.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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