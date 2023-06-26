Как правильно покупать вещи во время распродаж: 5 полезных советов

Распродажа – отличное время для покупки качественных вещей по низкой цене. Но чтобы шопинг не разочаровал, следует придерживаться некоторых наших советов – это поможет сэкономить средства и приобрести хорошие вещи.

Первый совет

Загрузите на свой телефон приложение, которое будет отслеживать старт распродаж во всех магазинах.

Учитывая, что известные магазины быстро распродают свои коллекции, заранее присмотрите вещи старой коллекции и сохраните их в виш-лист и когда начнется распродажа – сразу покупайте.

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Второй совет

Разберите свой гардероб и составьте список необходимых вам вещей. Это убережет от покупки дубликатов.

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Третий совет

Не ждите тотальных распродаж.

Четвертый совет

Обращайте внимание на акции, а если посетить магазин с друзьями можно сэкономить.

Пятый совет

Если не знаете что купить, берите базовую одежду. А также перед покупкой спросите себя: "Купила бы я эту вещь, если бы на нее не было такой большой скидки?".

Напомните, мы уже писали об актуальных платьях на лето..

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