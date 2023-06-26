Як правильно купувати речі під час розпродажів: 5 корисних порад

Розпродаж – чудовий час для покупки якісних речей за низькою ціною. Та, щоб шопінг не розчарував, варто дотримуватись деяких наших порад – це допоможе заощадити кошти і придбати хороші речі.

Перша порада

Завантажте на свій телефон додаток, який відстежуватиме старт розпродажу в усіх магазинах.

Враховуючи, що відомі магазини дуже швидко розпродають свої колекції, завчасно придивіться речі старої колекції та збережіть їх у віш-лист і коли почнеться розпродаж – одразу купуйте.

Читайте також: Не тільки Viva Magenta: стилістка показала 10 головних кольорів літа

Друга порада

Розберіть свій гардероб та складіть список речей, які вам потрібні. Це вбереже від покупки дублікатів.

Відео дня

Третя порада

Не чекайте тотальних розпродажів.

Четверта порада

Звертайте увагу на акції, а якщо відвідати магазин з друзями можна добре зекономити.

П‘ята порада

Якщо не знаєте, що купити, беріть базовий одяг. А також перед покупкою запитайте в себе: "Чи купила б я цю річ, якщо б на неї не було такої великої знижки?".

Нагадайте, ми вже писали про актуальні сукні на літо..

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !