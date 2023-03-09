Как правильно слушать классическую музыку и зачем: советы художников

Классическая музыка является одной из наиболее значимых и высокооцененных форм искусства. Слушание классической музыки может быть не только приятным, но и полезным для здоровья и психики. Прослушивание классики может помочь человеку успокоиться, снять напряжение, улучшить настроение и получить чувство благополучия.

Исследования показали, что прослушивание классической музыки может помочь снизить уровень гормона стресса – кортизола, отвечающего за вызов стрессовых реакций в организме. Также она может вызвать положительные эмоции, такие как радость, спокойствие и наслаждение. Это может помочь снизить чувство сомнения и депрессии.

Читайте также: Ученые показали, как крысы двигают головой в такт музыке Моцарта, Леди Гаги и Queen

Видео дня

Некоторые исследования показывают, что прослушивание классической музыки может улучшить память, концентрацию и внимание, а также помочь снизить кровяное давление, что может снизить риск возникновения сердечных заболеваний.

К тому же, прослушивание классической музыки может помочь уменьшить ощущение боли и дискомфорта. А перед сном это может помочь успокоить нервную систему и обеспечить более качественный сон.

Как правильно слушать классическую музыку

Выберите правильную атмосферу: классическая музыка лучше слушается в тихой и спокойной среде. Обеспечьте себе удобное место для сидения и погасите свет, чтобы сконцентрироваться на музыке; Подберите подходящее настроение: классическая музыка может быть спокойной и романтичной или энергичной и динамичной. Выберите музыку в соответствии с вашим настроением; Попробуйте разные жанры: классическая музыка имеет множество жанров, от барокко до современной классики. Попробуйте разные жанры и исполнителей, чтобы найти свои любимые песни; Слушайте внимательно: у классической музыки много деталей и нюансов, которые могут быть пропущены при неправильном слушании. Внимательно слушайте каждый звук и инструмент, чтобы лучше понять музыку; Расслабляйтесь: слушание классической музыки поможет вам расслабиться и снять стресс. Сидите удобно, закройте глаза и сконцентрируйтесь на музыке; Не отвлекайтесь: это может снизить качество вашего опыта в слушании классической музыки. Во избежание рассеивания внимания выключите телефон и другие устройства.

Ранее, ученые проявили ощущение ритма у тюленей, ставших первыми млекопитающими с такой способностью после людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!