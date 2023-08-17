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Как приготовить сытный и вкусный завтрак из кабачков и яиц: быстрый рецепт

Игорь Романько

Как сделать омлет с кабачками

Сегодня мы советуем вам попробовать интересный рецепт блюда из кабачков и яиц, которое называется "Королевская яичница". Этот рецепт удивляет своей оригинальностью и вкусовым богатством.

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Раньше вы могли готовить подобное блюдо только с помидорами, вроде шакшуки, но попробуйте добавить кабачки и вкус блюда станет еще более насыщенным и изысканным. Рецептом поделились на сайте greenpost.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 500 г кабачков
  • 2 средние репчатые луковицы
  • 5 яиц
  • Зелень (по вашему вкусу)
  • 30 г сливочного масла (по желанию)
  • 1 ч. л. сухого базилика
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сахара
  • Соль и перец (по вкусу)

Приготовление:

  1. Нарежьте полукольцами репчатый лук и обжарьте на масле до мягкого состояния.
  2. Добавьте нарезанные помидоры. Лучше очистить их от кожуры перед этим. Тушите под крышкой в течение около 5 минут.
  3. Нашинкуйте кабачки средним кубиком и добавьте к помидорам. Перемешайте и тушите под крышкой около 10 минут.
  4. Добавьте сухой базилик, паприку, сахар, соль и перец по вкусу.
  5. По желанию добавьте сливочное масло, которое придаст блюду нежность и неповторимый вкус.
  6. Разбейте яйца в кастрюлю, закройте крышкой и готовите еще 3-4 минуты.
  7. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью.

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