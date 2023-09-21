Как приготовить тыквенные котлеты на ужин: простой рецепт

Куриные котлеты являются одним из самых популярных блюд в Украине. Это блюдо носит универсальный характер и прекрасно сочетается с картофелем, кашами и макаронами. Однако обычно это банальное блюдо, и для его трансформации в эффектное блюдо вам понадобится всего лишь один неожиданный ингредиент.

Читайте также: Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Тыква – это фрукт, который становится особенно популярным осенью, пишет блогерша marafit_mara, которая поделилась рецептом у себя в Instagram. Обычно из него готовят сладкие блюда, однако этот фрукт хорошо сочетается с соленой пищей. Добавление тыквы к мясному фаршу может изменить обычный вкус и вид куриных котлет, придавая им непредсказуемую нотку вкуса и аппетитный внешний вид. Средневековья вашего стола и удовлетворение аппетита каждого члена семьи гарантированы.

Ингредиенты:

Куриное филе

Тыква

Сухари

Яйцо

Специи

Растительное масло

Способ приготовления:

Начните с того, что приготовьте куриное филе. Удалите пленки, нарежьте его на кусочки и переверните в фарш. Тыква перед тем тертая в миске. В большой емкости смешайте фарш с тертой тыквой, добавьте яйцо и специи по вашему вкусу. Тщательно перемешайте получившуюся массу. Сформируйте котлетки, обмачивайте их во взбитом яйце и обваляйте в сухарях. Жарьте котлеты до получения румяной корочки на сковороде смазанной маслом. Извлеките котлеты из сковороды и наслаждайтесь их вкусом!

Советуем также обратить внимание на рецепт рагу с баклажанами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!