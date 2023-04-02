Как приготовить яйцо пашот без варки: простой лайфхак

Яйца могут стать идеальным вариантом для завтрака, поскольку они могут насытить организм на долгое время и снабдить его важными микроэлементами. Кроме этого, есть много способов приготовления яиц, одним из самых изысканных является варка "пашот".

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Ирина Лазун, фуд-блогерша, поделилась своим рецептом приготовления яиц пашот дома на своей странице в Instagram. Чтобы приготовить яйцо пашот дома, вам понадобится:

яйцо;

100 мл воды;

1/2 чайной ложки соли.

Сначала возьмите небольшую миску или чашку, которую можно поставить в микроволновку. Далее воду нужно налить в эту миску, добавить соль и тщательно перемешать до того, как соль полностью растворится.

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После этого нужно осторожно вбить яйцо в миску, чтобы сберечь целостность желтка. Вода должна полностью покрывать яйцо. Миску нужно поставить в микроволновку с мощностью 800 Вт на 1,5-2 минуты.

Важно наблюдать за процессом приготовления, поскольку время приготовления зависит от мощности прибора. Когда яйцо будет готово, его можно доставать. Добавьте любимые ингредиенты и наслаждайтесь изысканным завтраком.

Напомним, если вы хотите приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак, но у вас дома только одно яйцо, воспользуйтесь советами UAportal.

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