Как самому сделать эффективный и бюджетный стиральный порошок

Если вы устали от обычных средств для стирки, попробуйте приготовить собственноручно порошок. Так вы точно будете знать его состав и сэкономите.

Кроме того, этот рецепт очень прост в приготовлении и требует элементарных продуктов. Об этом сообщает Sante Plus.

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Делимся простым рецептом стирального порошка на мыльной основе своими руками. Что вам нужно:

1 брусок кокосового мыла (достаточно на чашку мыльных хлопьев).

1 кусок голубого мыла.

2 стакана пищевой соды.

2 чашки буры.

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Дуршлаг.

Миксер.

Способ приготовления:

1. Сначала мы будем натирать кусочки мыла мельчайшей стороной терки. Так тогда у порошка будут мелкие частицы.

2. Дайте мылу высохнуть на солнце около 4 часов, стараясь хорошо распределить натертые мыльные хлопья.

3. После высыхания переложите смесь в блендер. Излишне говорить, что важно закрыть крышку, чтобы не дышать мыльной пылью.

4. Пропустите все через дуршлаг, чтобы отфильтровать лучшие части вашего средства.

5. Более толстые куски остаются в дуршлаге, поэтому оставьте их в стороне.

6. Поместите отфильтрованные через сито частицы обратно в блендер в последний раз, затем добавьте то, что не было отфильтровано и что вы отложили. Смешайте все.

7. Вылейте смесь в банку, добавьте пищевую соду и буру и перемешайте. Ваш стиральный порошок готов к использованию.

Обязательно держите его в недоступном для детей месте.

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Напомним, что на одежде подчас остаются пятна крови, которые вывести не так просто. Если вы воспользуетесь пищевой содой, то всего в три шага сможете удалить грязь.

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