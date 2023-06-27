Як самому зробити ефективний та бюджетний пральний порошок

Якщо ви втомилися від звичайних засобів для прання, то спробуйте приготувати власноруч порошок. Так ви точно знатимете його склад та заощадите.

Крім того, цей рецепт дуже простий у приготуванні та потребує елементарних продуктів. Про це повідомляє Sante Plus.

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Ділимось простим рецептом прального порошку на мильній основі своїми руками. Що вам потрібно:

1 брусок кокосового мила (досить на чашку мильних пластівців).

1 шматок блакитного мила.

2 склянки харчової соди.

2 чашки бури.

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Друшляк.

Міксер.

Спосіб приготування:

1. Спочатку ми натиратимемо шматочки мила найдрібнішою стороною тертки. Так тоді у порошку будуть дрібні частинки.

2. Дайте милу висохнути на сонці близько 4 годин, намагаючись добре розподілити натерті мильні пластівці.

3. Після висихання перекладіть суміш у блендер. Зайве говорити, що важливо закрити кришку, щоб не дихати мильним пилом.

4. Пропустіть все через друшляк, щоб відфільтрувати найкращі частини вашого засобу.

5. Товстіші шматки залишаються в друшляку, тому залиште їх осторонь.

6. Помістіть відфільтровані через сито частинки назад в блендер в останній раз, потім додайте те, що не було відфільтровано, і що ви відклали. Змішайте все.

7. Вилийте суміш у банку, додайте харчову соду та буру і перемішайте. Ваш пральний порошок готовий до використання.

Обов'язково тримайте його у недоступному для дітей місці.

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Нагадаємо, що на одязі часом лишаються плями крові, які вивести не так просто. Якщо ви скористаєтеся харчовою содою, то всього у три кроки зможете видалити бруд.

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