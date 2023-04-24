Как сделать, чтобы в машине всегда было чисто: совет для водителей

Хранить порядок в салоне автомобиля может быть непросто, ведь водитель время от времени может нуждаться в избавлении от мелкого мусора, что трудно сделать на ходу. Это может привести к тому, что бардачок и другие уголки заполнятся бумажками, пакетиками, стаканчиками и т.д. Такая ситуация может продолжаться, пока водитель не сможет выдержать превращения салона автомобиля в хаос.

Читайте также: Чем нельзя мыть автомобиль

OBOZREVATEL предлагает маленький лайфхак, который поможет попрощаться с этой проблемой раз и навсегда. Только одна миниатюрная вещь может изменить все в корне.

В салоне следует установить специальное автомобильное мусорное ведро. Оно имеет миниатюрные размеры и устроено так, чтобы надежно удерживать отходы внутри даже на ходу. Кроме того, такое ведро обычно водонепроницаемо, поэтому влажный мусор не станет проблемой.

Видео дня

Такой гаджет стоит совсем немного и не занимает лишнего места в салоне, но очень способствует сохранению порядка внутри автомобиля.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для авто своими руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!