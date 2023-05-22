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Как сделать динамики iPhone громче через настройки

Игорь Романько

Как сделать динамики iPhone громче

Когда мы слушаем музыку на своём iPhone, мы часто хотим получить максимальное удовольствие от звучания. Счастьем для нас, встроенный эквалайзер в iOS может помочь нам сделать звук еще более мощным. Позвольте нам рассказать вам об одном простом способе, как сделать динамики вашего iPhone еще громче.

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  1. Откройте "Настройки" на вашем iPhone и нажмите на "Музыка";
  2. В разделе "Музыка" прокрутите список до пункта "Эквалайзер" и нажмите на него;
  3. В списке доступных эффектов вы увидите разные настройки эквалайзера. Ищите "Поздняя ночь" и поставьте флажок рядом с этим вариантом;
  4. После установки эффекта "Поздняя ночь" вы можете закрыть настройки и вернуться к воспроизведению музыки на iPhone.

Теперь, когда вы прослушиваете свою любимую музыку, попытайтесь заметить разницу в звучании. С помощью эффекта "Поздняя ночь" динамики вашего iPhone получат чуть больше воспроизводящей силы и глубины звука. Вы можете почувствовать, как басы становятся насыщеннее, выразительнее, а средние и высокие частоты становятся более яркими и четкими.

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